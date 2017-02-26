На окраине Авдеевки рядом с поврежденными электролиниями обнаружили воронки от снарядов – штаб АТО (фото)

На окраинах Авдеевки во время осмотра обнаружили места повреждения линий электропередач (ЛЭП), рядом с которыми также были воронки от снарядов. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

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Предварительно зафиксировано два повреждения. В ВГА Авдеевки надеются, что 26 февраля ремонтные бригады начнут восстановительные работы и в конце концов электроснабжения в городе восстановится.

Напомним, город Авдеевка Донецкой области из-за обстрелов со стороны боевиков "ДНР" поздно вечером 24 февраля, вновь остался без электроснабжения. Также возникли проблемы с централизованным отоплением и связью.

Также 24 февраля Авдеевка также осталась без воды из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции. Российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.