Порошенко подписал указ об увольнении в запас и сроках призывов в армию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документом №44/2017 определяются сроки проведения в текущем году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу и увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы.

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Так, из Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Государственной специальной службы транспорта будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре 2017 года военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования «специалист» или «магистр» и отслужили установленные сроки срочной военной службы.

Другие военные-срочники, которые отслужили установленные сроки, будут увольняться в запас в апреле-июне и в октябре-декабре этого же года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым к дню отправки в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу также будет осуществляться весной и осенью: в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года, говорится в сообщении.

Кабинету министров указом президента поручено определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в текущем году.

Правительство, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанных мероприятий, а Министерству инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной специальной службы транспорта перевозки уволенных в запас военнослужащих и призывников с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки в соответствии с действующими тарифами.