В Генштабе обещают не отправлять призывников в зону АТО

На этом отметил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника Управления комплектования и призыва Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Валерий Дендебера, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны.

«В рамках призывной кампании “Весна - 2015” на срочную воинскую службу в апреле-мае будут призваны 21 126 граждан Украины», - отметил офицер.

Он напомнил, что эта численность утверждена распоряжением Кабинета министров № 274-р от 18 марта 2015 года.

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При этом в Вооруженных силах Украины будут служить 12 тыс. 296 призывников, в Нацгвардии - 7 тыс. 630, в Государственной специальной службе транспорта - 1 тыс. 200 человек.

Призыву на срочную военную службу подлежат здоровые мужчины, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и которые еще не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку, отметил Дендебера.