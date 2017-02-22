Оккупанты проводят подготовку личного состава "казачьей сотни" для диверсий в тылу сил АТО - разведка

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В полосе ответственности 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го АК специалистами проводится подготовка личного состава казачьей сотни (командир - атаман, позывной «Черкес», гражданин РФ, проживающий в Москве) для выполнения разведывательно-диверсионных задач в тыловых районах сил АТО», - сообщают разведчики.

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В то же время в ВС РФ продолжается отбор офицеров для ротации в соединениях и частях 1-го АК (Донецк) и 2-го АК (Луганск) ВС РФ. «Командованием центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ приоритет отдается офицерам, которые планируются для продвижения по службе и отобраны кандидатами для поступления на обучение в военные учебные заведения оперативного и стратегического уровней. Вместе с тем, продолжается практика отбора офицеров, совершивших правонарушения или имеющих дисциплинарные взыскания, и поэтому изъявивших желание реабилитироваться путем участия в боевых действиях», - отмечает разведка.

По информации разведчиков, военные комиссариаты так называемых «ДНР» и «ЛНР» осуществляют набор российских граждан для укомплектования соединений и частей оккупационных войск.