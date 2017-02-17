РФ строит линии электропередачи и подстанции для энергоснабжения оккупированного Донбасса - координатор блокады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил экс-командир батальона «Донбасс», один из координаторов торговой блокады Анатолий Виногродский.

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«По нашим разведданным, из России на оккупированную территорию Луганской области ведут кабель и строят подстанции. То есть, они готовятся подключать оккупированную часть Луганской области со стороны России», - сказал он.

Также Виногродский заявил, что, по его данным, Россия планирует остановить поставки угля на Луганскую ТЭС. «Поставки угля на Луганскую ТЭС будут остановлены или она будет использоваться для политического давления на Украину», - сказал он.

По данным Виногродского, на Краматорской ТЭЦ запасов угля хватит на 17 суток работы, а Славянская ТЭС может работать в режиме генерации тепла до 28 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми антрацит поставляется со временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

В результате блокирования поставок энергетического угля 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетике, которые предусматривают экономичное потребление дефицитного угля антрацитовой группы, который добывается только в зоне АТО. По данным компании-оператора объединения объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн по 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.

На временно оккупированной территории остались работать три теплоэлектростанции – Зуевская (ДТЭК), Луганская (ДТЭК) и Старобешевская («Донбассэнерго»).

По данным Минэнергоугля, Зуевская ТЭС в 2016 году сожгла 1,7 млн тонн угля газовой группы и 960 тонн мазута, Луганская станция - 1,6 млн тонн антрацита и 1,5 тыс. тонн мазута, а Старобешевская ТЭС - 2,2 млн тонн антрацита.