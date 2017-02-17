Азаров посетил слет боевиков и "казачьих атаманов", где его назвали будущим президентом Украины - ИС

По данным народного депутат Украины, координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, встреча, на которой присутствовал Азаров предшествовала грядущему собранию 19 февраля, на котором обсудят «восстановление» «Казачьей национальной гвардии» («КНГ»).

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"Предыдущее собрание по данному вопросу было проведено в начале февраля с.г. с участием «атаманов» и представителей «ДНР/ЛНР», также его посетил бывший премьер-министр Украины Н.Азаров (которого в ходе собрания называли «будущим президентом Украины») и представители ФСБ РФ", - говорится в сообщении Тымчука на Facebook.

Согласно сообщению, во время собрания Николай Козицын (главарь "казаков") отметил необходимость ускорения окончательного формирования «КНГ», которая будет действовать на Донбассе независимо от воинских подразделений «ЛДНР».

Вместе с тем, по данным Тымчука, ориентировочно 23.02.2017 г. Козицын планирует выезд в Москву, в администрацию президента РФ, с докладом о готовности «КНГ» к боевым действиям и для получения приказа о задействовании этих НЗФ на территории Донбасса против ВС Украины.