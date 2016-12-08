"Иконы, наградное оружие и живопись": полиция обнаружила квартиру с вещами Азарова (фоторепортаж)

"Квартира-склад, набитая хозяйственными сумками с ценными вещами и произведениями искусства, находилась в Дарницком районе столицы. Полицейские наткнулись на нее во время отработки. Получив все разрешительные документы, оперативники вместе с адвокатом зашли в квартиру", - сообщил на своей странице в Facebook врио главы Нацполиции Вадим Троян.

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Как отмечается, десятки икон и религиозных книг, датированных 19 веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие с разрешениями на имя «премьера-беглеца» и даже казацкая сабля.

Кроме того, согласно сообщению, в квартире были найдены награды и поздравления от руководства РФ, которые "политэмигрант-неудачник получал даже во время трагических событий Революции Достоинства".

По предварительной информации, стоимость находки оценивается в несколько миллионов долларов США.