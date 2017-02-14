ОБСЕ нашла замаскированный танк "ДНР" в Пикузах, боевики из-за этого начали стрелять
В ОБСЕ заявляют, что боевики осуществили предупредительные выстрелы, когда миссия обнаружила танк под маскировочной сеткой в поселке Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.).
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных "ДНР" Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от позиции СММ неподалеку от места, где стоял танк", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, носили предупредительный характер.
После этого инцидента СММ немедленно покинула это место.
Напомним, в начале февраля неподалеку от Горловки боевики задержали и обыскали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.