ОБСЕ нашла замаскированный танк "ДНР" в Пикузах, боевики из-за этого начали стрелять

09:32, 14 февраля 2017
Война
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В ОБСЕ заявляют, что боевики осуществили предупредительные выстрелы, когда миссия обнаружила танк под маскировочной сеткой в поселке Пикузы (бывшее Коминтерново - УНИАН.).

Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных "ДНР" Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от позиции СММ неподалеку от места, где стоял танк", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, носили предупредительный характер.

После этого инцидента СММ немедленно покинула это место.

Напомним, в начале февраля неподалеку от Горловки боевики задержали и обыскали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Теги: #танк#ДНР#ОБСЕ