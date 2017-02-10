Боевики "ДНР" более часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки
21:12, 10 февраля 2017Война
3880
Боевики "ДНР" больше часа не пропускали патруль миссии на "нулевом" блокпосте возле Горловки.
Наблюдателей больше часа продержали на блокпосте / УНИАН
Недалеко от Горловки боевики задержали и обыскивали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом СММ сообщила в Twitter.
Читайте такжеС начала обострения на Донбассе погибли 15 военных и один спасатель – Порошенко
"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так называемой "ДНР" возле Горловки уже больше часа. Недопустимо", - говорилось в первом сообщении.
Вооруженные члены так наз. "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 мин. на блокпостах— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) February 10, 2017
Впоследствии в СММ сообщили, что наблюдателей отпустили после обыска: "Вооруженные члены "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 минут на блокпостах".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter