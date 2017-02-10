Боевики "ДНР" более часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки

21:12, 10 февраля 2017
Война
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Боевики "ДНР" больше часа не пропускали патруль миссии на "нулевом" блокпосте возле Горловки.

Наблюдателей больше часа продержали на блокпосте / УНИАН

Недалеко от Горловки боевики задержали и обыскивали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом СММ сообщила в Twitter.

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"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так называемой "ДНР" возле Горловки уже больше часа. Недопустимо", - говорилось в первом сообщении.

Впоследствии в СММ сообщили, что наблюдателей отпустили после обыска: "Вооруженные члены "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 минут на блокпостах".

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Теги: #АТО#война#ОБСЕ#Горловка