Боевики "ДНР" более часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки

Недалеко от Горловки боевики задержали и обыскивали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом СММ сообщила в Twitter.

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"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так называемой "ДНР" возле Горловки уже больше часа. Недопустимо", - говорилось в первом сообщении.

Вооруженные члены так наз. "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 мин. на блокпостах — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) February 10, 2017

Впоследствии в СММ сообщили, что наблюдателей отпустили после обыска: "Вооруженные члены "ДНР" обыскали машины СММ на нулевом блокпосте. Патруль отпустили, продержав 70 минут на блокпостах".