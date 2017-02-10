Под Красногоровкой боевики обстреливают украинских военных из танков и "Градов" - штаб

Несмотря на договоренности о прекращении огня, российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы позиций украинских военнослужащих вдоль всей линии разграничения. Об этом штаб АТО сообщает в Facebook.

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«Несмотря на договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенной Минскими договоренностями оружия», - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Мариупольском направлении боевики обстреляли позиции Вооруженных сил в районе населенного пункта Красногоровка из РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120-мм минометов.

На Донецком направлении обстреляны позиции в районе населенного пункта Авдеевка с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм.