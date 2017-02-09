В Авдеевке в результате обстрела боевиками ранены двое мирных жителей

Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, очередной обстрел «старой» части города боевики осуществили около 14.40.

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В момент обстрела один из пострадавших - 49-летний местный житель находился в своем дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки его госпитализировали в городскую больницу. Другой 60-летний мужчина ехал на велосипеде по ул.Тургенева, где его зацепило осколком от взорвавшегося неподалеку снаряда. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной доли головы.

Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Правоохранители обходят район, фиксируют повреждения и выявляют тех, кому может понадобиться помощь.