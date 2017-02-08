Ликвидация "Гиви": появилось видео из кабинета уничтоженного в результате взрыва террориста

</div> На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва, передает пропагандистский ресурс Life.ru.

По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель" в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.

Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что "Гиви" был уничтожен из огнемета "Шмель"

В настоящий момент на месте проводятся оперативно-следственные действия, работают сотрудники МЧС и "силовых структур "ДНР".

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".