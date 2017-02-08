В полиции Донецкой области подтвердили информацию об уничтожении "Гиви" (видео)

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

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«Могу подтвердить, что полиция Донецкой области располагает информацией о том, что сегодня утром был убит террорист «Гиви», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в террористической группировке «ДНР» заявили о смерти главаря боевиков Михаила Толстых по прозвищу «Гиви». По данным информресурсов боевиков, он погиб "в результате теракта" сегодня, 8 февраля, в 06.12 в Донецке.

Также росСМИ опубликовали первое видео с места ликвидации "Гиви". На записи видно, что здание сильно повреждено, предположительно, взрывом. Выбиты окна, в некоторых местах вылетели и части стены между ними. Сообщается, что после взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. На месте работают пожарные и местное "МЧС".