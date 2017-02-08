"Не было никаких шансов спастись": террорист "Гиви" был уничтожен мгновенно - СМИ

11:58, 08 февраля 2017
Война
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Следователи, работающие на месте происшествия, сделали первые выводы об обстоятельствах ликвидации главаря батальона террористов "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви".

По словам источников, взрыв, произошедший в кабинете на базе "батальона", убил террориста мгновенно, передает Life.ru.

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Источники также добавили, что у "Гиви" не было никаких шансов спастись - температура и сила взрыва не оставили террористу никаких шансов. 

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемёт "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика «Гиви».

В свою очередь в Кремле заявили о непричастности российской стороны к уничтожению во временно оккупированном Донецке боевика Михаила Толстых по прозвищу «Гиви».

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Новость в сюжете: Ликвидация "Гиви"
Теги: #Донецк#ликвидация#Гиви