Российские телеканалы и провокаторы среди местных: в разведке рассказали о попытках боевиков дискредитировать силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции российское оккупационное командование активизировало мероприятия по дискредитации украинской армии.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Российское оккупационное командование активизировало меры по созданию провокационных материалов, направленных на дискредитацию сил АТО и обвинения в нарушении Минских договоренностей», - отмечается в сообщении.

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В частности, на Донецком и Мариупольском направлениях в зоне АТО привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов, которые для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов из числа местных жителей.

Как сообщал УНИАН, боевики за минувшие сутки 89 раз обстреляли позиции сил АТО, трое украинских военных ранены, трое – травмированы.

Только на Донецком направлении из 152 - и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям вел огонь танк. По Луганскому и Верхнеторецкому – БМП.