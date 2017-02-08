Боевики стреляли по позициям ВСУ в Авдеевке из танков

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Донецком направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому - БМП», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении террористы обстреливали из артиллерии и минометов Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. Из минометов захватчики вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь вел БТР противника. По Марьинке - снайпер.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Крымского из 122-миллиметровой артиллерии. Из минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По Новотошковскому - из БМП.