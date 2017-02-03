Российская сторона гарантировала "тишину" в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой – Жебривский

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе перебитой линии электропередач возле Авдеевки. Об этом председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил в своем Facebook.

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"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

Российская сторона в СЦКК предоставляла гарантии прекращения обстрелов Авдеевки 31 января, 1 и 2 февраля, однако каждый раз они были сорваны. Под обстрелы попадали и мирные жители, и бригады ремонтников, которые выезжали на восстановлении линии электропередач, питающей город.