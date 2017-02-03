Боевики используют население "ДНР" в качестве "живого щита" - Bellingcat

В Bellingcat отмечают, что террористы "ДНР" используют для пусков РСЗО места вблизи жилых массивов, подвергая опасности местное население, говорится на сайте организации.

По данным Bellingcat, не менее 50 ракет было выпущено террористами из жилых кварталов Донецка. Свежие спутниковые снимки и свидетельства очевидцев подтверждают геолокацию, с помощью которой удалось установить места пусков "Градов" террористов.

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В Bellingcat отметили, что пользователи социальных сетей 31 января сообщали, что боевики ведут огонь из "Градов" объездной дороги рядом с гипермаркетом "Ашан". При этом жители Авдеевки писали в соцсетях о входящих взрывах в то же время, когда дончане писали об исходящем огне.

Кроме того, корреспондентка российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" упоминает, что слышала "Грады" на отпевании главаря батальона "Восток" Ивана "Грека" Балакая 31 января.

Позже подруга корреспондентки подтвердила ей, что "Грады" постоянно стреляли предыдущей ночью (с 30 на 31 января), и что они базируются возле гипермаркета "Ашан". Видео со службы, опубликованное в группе батальона "Восток" в ВК, подтверждает, что церковь находится в жилом районе к югу от гипермаркета. В этой же местности находятся Донецкая объездная дорога и онкологическая больница.

Также в Сети есть шесть различных видео, на которых видны запуски "Градов" из Донецка, и все они были загружены в Сеть 31 января или 1 февраля.

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Все видео удалось геолоцировать: они сняты в районе гипермаркета "Ашан". На пяти видео видно четыре различных залпа из этой местности, в ходе которых запущено не менее 60 ракет. Пуски осуществлялись, по крайней мере, с двух разных точек.

Свежие спутниковые снимки (от 20 и 31 января) подтверждают проанализированные видео и свидетельства очевидцев. На снимке от 31 января хорошо видны следы пусков РСЗО, которых не было на снимке от 20 января. Кроме того, расположение этих следов точно соответствует местам пусков, установленным по видео.

На снимке от 31 января видны пять следов пусков на открытой местности в 200 метрах к югу от гипермаркета и в 40 метрах к югу от объездной дороги. Эти следы не видны на предыдущем снимке от 20 января. К следам пусков ведут следы техники, которые начинаются непосредственно на объездной дороге.

Еще одно место пуска можно заметить к востоку от жилых кварталов в непосредственной близости от объездной дороги. На этом месте видно четыре следа пусков. С этой позиции осуществлялось два разных обстрела. Все 9 следов пусков ориентированы примерно в одном направлении. Пуски осуществлялись приблизительно в направлении Авдеевки, расположенной примерно в 18-19 километрах к северо-западу.

В Bellingcat считают, что приведенные факты четко показывают, кто виноват в атаках на Авдеевку. При этом террористы стреляли в нескольких сотнях метров от гипермаркета, школы и жилых домов. Некоторые атаки осуществлялись днем, когда по объездной дороге двигались гражданские автомобили.

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По мнению экспертов, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе.

"Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать другое место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску", - считают эксперты Bellingcat.