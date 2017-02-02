Паника в Донецке: в соцсетях пишут об эвакуации и боевой тревоге

Люди в соцсетях сообщают о панических слухах среди жителей оккупированного города, возможной принудительной эвакуации и вывозе родственников террористов в Россию, пишет ТСН.

Боевики "ДНР" объявили боевую тревогу и заявили о якобы обстреле города Украиной "точкой У". Однако некоторые из их же активных сторонников опровергают эту информацию.

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#Донецк после обстрела Мотеля, пошла ответка из РСЗО по позициям ВСУ в Авдеевке. Уходят пакеты града — Alexey Donetsk (@AlexeyPatriotUA) February 2, 2017

Как сообщал УНИАН, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв.