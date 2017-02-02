Паника в Донецке: в соцсетях пишут об эвакуации и боевой тревоге

23:30, 02 февраля 2017
Война
35226 2

В Донецке фиксируются обстрелы из РСЗО "Град" в сторону Авдеевки.

vk.com/donetsk

Люди в соцсетях сообщают о панических слухах среди жителей оккупированного города, возможной принудительной эвакуации и вывозе родственников террористов в Россию, пишет ТСН.

Боевики "ДНР" объявили боевую тревогу и заявили о якобы обстреле города Украиной "точкой У". Однако некоторые из их же активных сторонников опровергают эту информацию.

Читайте такжеУкраинский генерал назвал причины активизации боевиков вблизи Авдеевки (видео)

tsn.ua

Как сообщал УНИАН, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донецк