Паника в Донецке: в соцсетях пишут об эвакуации и боевой тревоге
23:30, 02 февраля 2017Война
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В Донецке фиксируются обстрелы из РСЗО "Град" в сторону Авдеевки.
vk.com/donetsk
Люди в соцсетях сообщают о панических слухах среди жителей оккупированного города, возможной принудительной эвакуации и вывозе родственников террористов в Россию, пишет ТСН.
Боевики "ДНР" объявили боевую тревогу и заявили о якобы обстреле города Украиной "точкой У". Однако некоторые из их же активных сторонников опровергают эту информацию.
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#Донецк после обстрела Мотеля, пошла ответка из РСЗО по позициям ВСУ в Авдеевке. Уходят пакеты града— Alexey Donetsk (@AlexeyPatriotUA) February 2, 2017
tsn.ua
Как сообщал УНИАН, в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке 2 февраля около 21:15 прогремел мощный взрыв.
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