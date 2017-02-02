В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв - соцсети

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Взрыв был такой мощности, что многие жители ощутили действие взрывной волны.

Очевидцы сообщают о взрыве и столб огня в районе Мотеля. По словам пользователей соцсетей, там в результате попадания разнесло пол-заправки "Параллель".

По ул. Токмакская, 8 частный дом уничтожен полностью, двое раненых.

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Также в Донецке горит железнодорожный рынок в Киевском районе города.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

Также люди сообщают, что взрывная волна ощущалась в Ясиноватой, Харцызске, Новом Свете.