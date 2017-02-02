Оккупанты обстреливают Марьинку, в городе горят дома – Аброськин

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеСтороны договариваются о режиме "тишины" в Авдеевке на 2 февраля - Жебривский

«Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил он.

Также какк известно, в Авдеевке из-за вчерашних обстрелов повреждены 52 дома, ранены три человека.

Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Вечером 1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.