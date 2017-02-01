Боевики вчера около получаса обстреливали контрольный пост "Марьинка" - ГПСУ

11:17, 01 февраля 2017
Война
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Боевики вчера вечером почти полчаса обстреливали контрольный пост "Марьинка".

УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, террористы открыли огонь в 18.40 из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории.

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Во время обстрела граждан и транспортных средств на контрольном посту «Марьинка» не было. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 января в результате обстрелов со стороны оккупационных войск около 5 тыс. жителей Марьинки остались без электроснабжения и тепла. Также во время обстрела Марьинки была ранена 54-летняя женщина.

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Теги: #обстрел#боевики#Марьинка