В Марьинке во время обстрела боевиков ранена 54-летняя женщина
18:47, 31 января 2017Война
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Сегодня во время обстрела боевиками Марьинки ранения получила 54-летняя женщина.
В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе дома / фото: УНИАН
Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.
«В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово», - отмечается в сообщении.
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По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, около 5 тыс. жителей Марьинки в результате обстрелов оккупационных войск остались без электроснабжения и тепла.
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