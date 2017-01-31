В Марьинке во время обстрела боевиков ранена 54-летняя женщина

Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.

«В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово», - отмечается в сообщении.

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По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, около 5 тыс. жителей Марьинки в результате обстрелов оккупационных войск остались без электроснабжения и тепла.