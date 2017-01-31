Оккупанты обстреливают Авдеевку, есть предварительная информация о "режиме тишины" с 12:00 – Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По состоянию на 11.40 боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Имеется предварительная информация о наступлении режима тишины в 12:00. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач», - написал Жебривский.

Читайте такжеВ Авдеевке закрыли школы, детей готовятся вывозить из города - журналист

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Читайте такжеИз-за сильных обстрелов "Градами" началась эвакуация старой части Авдеевки - нардеп

Сегодня ранее Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

В пресс-центре штаба АТО заявили, что боевики даже проигнорировали предложение о режиме тишины, предоставленное им для поиска и вывоза тел погибших.