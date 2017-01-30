СММ ОБСЕ за минувшие сутки на Донбассе зафиксировала более 2,3 тысячи взрывов - отчет

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 29 января, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня вечером.

"СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 27 и 28 января по сравнению с предыдущим отчетным периодом (включая около 330 взрывов по сравнению с 520). Однако в последующие 24 часа (между вечерами 28 и 29 января - УНИАН) СММ зафиксировала более 2300 взрывов, главным образом в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказано в сообщении.

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По данным наблюдателей, в течение 5 часов 29 января, когда они были в районе подконтрольной боевикам Ясиноватой, они слышали более 100 взрывов. Миссия оценивает, что эти взрывы были вызваны выходным огнем из неустановленного типа вооружения на расстояния 1-5 км со стороны юго-востока в направлении запада. Также было зафиксировано 116 взрывов на расстоянии 2-7 км со стороны юга и юго-запада в направлении севера и северо-запада. Еще 101 взрыв задокументирован на расстоянии 1-5 км со стороны юго-востока к югу.

Миссия отмечает, что в тот же день наблюдатели, находясь в центре Донецка, слышали более 1330 взрывов из неустановленного типа вооружения на расстоянии 1-7 км из районов, расположенных в основном на севере и северо-востоке. Наблюдатели также слышали бесчисленное количество взрывов, которые, по их оценке, были вызваны ударами снарядов из автоматического гранатомета, интенсивного огня из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Во время пребывания в Авдеевке в течение четырех часов они слышали 416 взрывов из неопределенного типа вооружения на расстоянии 2-5 км со стороны востока и юго-востока. Еще в городе было зафиксировано бесчисленное количество очередей огня из крупнокалиберного пулемета.