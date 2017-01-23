Минометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы: боевики более 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Минувшие сутки в АТО боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В частности, за прошедшие сутки на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутового, Павлополя, Чермалики, Широкиного и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке вели огонь снайперы.

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«На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйськое, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же вел огонь и снайпер.

«По Новгородском, Луганском, Авдеевке и Зайцевому стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 41 обстрел. Четверо наших военных ранены», - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 21 января российско-оккупационные войска в зоне антитеррористической операции по всему фронту совершали вооруженные провокации против украинских военных, в частности, в Авдеевской промзоне на Донетчине произошло три перестрелки между силами АТО и противником, каждая из которых продолжительностью не менее одного часа.

Всего на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел.