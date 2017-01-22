Сутки в АТО: боевики обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях
06:33, 22 января 2017Война
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В минувшие сутки боевики обстреливали позиции украинских военных на всех направлениях.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В частности, на Мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому вел огонь и снайпер.
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На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На Луганском – из минометов –Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоолександровку, Валуйское, и Новозвановку.
Всего состоялось 33 обстрела.
Потерь среди наших военных нет.
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