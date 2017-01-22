За сутки в Авдеевской промзоне произошло три перестрелки между силами АТО и боевиками - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Донецком направлении утром после десяти часов враг открывал огонь из гранатометов по украинским позициям в Зайцево. Уже ближе к обеду противник активизировался в Авдеевской промзоне, где до полуночи произошло три перестрелки, каждая продолжительностью не менее одного часа», - сообщил Мотузяник.

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Он также отметил, что на Донецком направлении, а именно вечером в Новгородском, была зафиксирована одна вооруженная провокация противника. Таким образом, всего на данном направлении было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

На Луганском направлении, по словам Мотузяника, боевые действия велись в основном в Попаснянском районе. Всего на данном направлении за минувшие сутки зафиксировано семь вражеских обстрелов, один из которых – с применением минометов.

В то же время, по данным представителя Минобороны по вопросам АТО, на Мариупольском направлении враг вновь сместил свою боевую активность на приморские рубежи, а именно на линию фронта Водяное – Лебединское - Широкино.

«Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на Мариупольском направлении, а именно 15. По Водяному и Широкино произошло по одному кратковременному минометному обстрелу, а также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе», - добавил он.

Кроме того, по словам Мотузяника, за минувшие сутки были зафиксированы другие точки боевой активности врага на Мариупольском направлении, в частности, в Новогригоровке, Гранитном, Павлополе и Талаковке.

«На этих рубежах боевики активно использовали легкое оружие. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел», - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.

По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.