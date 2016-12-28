Медики не хотят называть реальные цифры раненых и погибших на Светлодарской дуге - журналист

"Бои, которые длились (на Светлодарской дуге - УНИАН) с 18 по 23 декабря, одна из медиков с позывным «Мураха» сравнила с Дебальцево по потоку раненых и погибших. Медики не хотят называть цифры, но говорят, что потерь намного больше, чем заявляют официально в штабе АТО, в Министерстве обороны, хотя они списывают это на то, что отчеты дают по эвакуации, по разным бригадам. Возможно, из-за этого мы так и не увидели общей цифры за ту неделю", - рассказала журналист Евгения Гончарук, сообщает Громадське Радіо.

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По ее словам, у бойцов было много осколочных ранений, разрывных травм, были открытые переломы, черепно-мозговые травмы.

Как отметила журналистка, из военной техники, которая должна была вывозить раненых и 200-х с поля боя, был один МТ-ЛБ и одна «таблетка» — небольшой «бусик», который вывозит с поля боя на небольшую дистанцию, откуда людей забирают волонтерские бригады, раненых стабилизируют и везут в больницу.

"От медиков поступила информация о том, что тяжелораненый боец ждал почти четыре часа, пока его забрали с поля боя. К этому привела нехватка рук", - добавила Гончарук.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Степан Полторак заверял, что личный состав в зоне проведения АТО обеспечен средствами эвакуации.

Напомним, по данным Минобороны, с 18 по 23 декабря во время боевых действий на Светлодарской дуге погибло 8 украинских военнослужащих.