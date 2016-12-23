Полторак уверяет, что бойцы на Светлодарской дуге обеспечены транспортом для эвакуации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутатов об организации инспекторской проверки по наличию транспортных средств для эвакуации раненных бойцов, а также по поводу того, что на Светлодарской дуге "волонтеры и наши граждане на своих таратайках вывозят раненых".

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"Я попросил бы, чтобы данные, которые мы озвучиваем на всю страну, были проверены и соответствовали действительности. На сегодняшний день личный состав, выполняющий боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации", - подчеркнул Полторак.

Он добавил, что в этом году был заключен "контракт на 60 автомобилей и также планировали 40 следующих".

Кроме того, относительно порядка организации медицинского обеспечения во время ведения боевых действий на Светлодарской дуге министр отметил, что "сегодня комиссия Министерства обороны работает, по результатам я приму решение".

"Мы готовы и в дальнейшем при соответствующем финансировании увеличить количество эвакуационного транспорта", - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, уже несколько дней подряд самой горячей точкой зоны АТО остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.

По данным штаба АТО, пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных.

Напомним, 23 декабря украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, потерь среди личного состава ВСУ нет.

Подробнее читайте на УНИАН: http://www.unian.ua/war/1694082-eks-komandir-azova-nazvav-prichinu-zapeklih-bojiv-za-svitlodarsku-dugu.html