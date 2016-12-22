Украинские военные отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Так, с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что все атаки отбиты, противник вынужден был отступить.

"Потерь среди личного состава ВСУ нет, потери противника уточняются", - рассказали в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщал УНИАН, на Светлодарской дуге бой идет за небольшой участок около 1,5 на 1,5 километра, украинские военные закрепились на отвоеванных у террористов позициях.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.