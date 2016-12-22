За минувшие сутки на Светлодарской дуге были ранены 11 бойцов АТО - Мотузяник
13:20, 22 декабря 2016Война
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За минувшие сутки на востоке Украины 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
Бойцы получили ранения на Светлодарськой дуге / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако 11 наших бойцов получили ранения. Эти санитарные потери Вооруженные силы Украины понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - заявил Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
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