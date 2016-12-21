На Светлодарской дуге контактные бои идут на расстоянии 70 метров (видео)

На Светлодарской дуге бой идет за небольшой участок около 1,5 на 1,5 километра, украинские военные закрепились на отвоеванных у террористов позициях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеТурчинов о ситуации на Светлодарской дуге: "Наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции"

Журналисты сообщают, что у них на глазах в течение дня с передовой на машинах "скорой" вывезли по меньшей мере троих раненых. Точная цифра потерь за сутки будет известна позже, однако уже сейчас бойцы сетуют, что операцию на Светлодарской дуге можно было провести гораздо эффективнее.

"Организации нет. Я как солдат говорю, это было неорганизованно, непродуманно", - говорят военные.

Больше всего защитникам Украины донимает вражеская артиллерия.

"Идет бой. Бой постоянный – замедленный переходит в активную фазу. Арта работает без остановки. Наша тоже, но, к сожалению, не на подавление их арты. Я в процентном отношении не знаю, но очень много артиллерийского огня", - говорит боец ВСУ Анатолий Адамовский.

По их словам, контактные бои продолжаются на расстоянии до 70 метров. Военные с передовой говорят, что бой идет за небольшой кусок территории – где-то 1,5 на 1,5 километра. Боевики пытаются вернуться на свои позиции, однако безрезультатно.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, уже несколько дней подряд самой горячей точкой остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.