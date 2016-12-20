Посадка вертолета в метель: в сети показали эвакуацию раненых на Светлодарской дуге бойцов в Днепр (видео)
21:59, 20 декабря 2016Война
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В понедельник, 19 декабря, в Днепр эвакуировали раненых на Донбассе бойцов АТО.
Видео посадки военного вертолета, который доставил в город четырех украинских военных, опубликовала на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
За десять минут до посадки военного вертолета началась метель, но военные вертолетчики совершили удачную посадку.
Читайте такжеЖурналистка рассказала о раненых во время боя на Светлодарской дуге Напомним, в районе Светлодарской дуги 18 декабря состоялся бой между украинскими военными и террористами "ДНР", обе стороны понесли потери. По данным штаба АТО, террористы пытались выбить украинские передовые подразделения с занятых позиций.
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