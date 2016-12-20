Посадка вертолета в метель: в сети показали эвакуацию раненых на Светлодарской дуге бойцов в Днепр (видео)

Видео посадки военного вертолета, который доставил в город четырех украинских военных, опубликовала на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

За десять минут до посадки военного вертолета началась метель, но военные вертолетчики совершили удачную посадку.

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