Украинские военные заняли новые стратегические позиции в результате боя на Светлодарской дуге - волонтер

Работали все калибры, от пулемётов до 152-го, рассказал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В результате на сегодняшнее утро противник понёс серьёзные потери и отброшен, а герои из 54-й бригады заняли новые и стратегические позиции", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеНа Светлодарской дуге захлебнулась атака боевиков: противник отступил, много ликвидированных и раненых

Кроме того, 1-й батальон 54-й бригады, на позициях которого разыгрались основные бои, был поддержан всеми подразделениями, находящимися в том районе Светлодарской дуги.

"Да, у нас есть погибшие и пока числящие пропавшими без вести. Никаких точных данных, кто именно погиб, пока нет. Знаю точно, что раненые у нас в основной массе не тяжёлые", - отметил волонтер.

Ранее в штабе АТО сообщали, что во время атаки боевиков на Светлодарской дуге в воскресенье пятеро украинских военных погибли, шестеро ранены.