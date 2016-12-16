В "ЛНР" обсудили с менеджерами Ахметова пути углубления сотрудничества - ИС

Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

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В их сообщении говорится, что во время заседания представителей «правительства лнр» относительно улучшения работы железнодорожных сообщений на территории «республики» (приняли участие министр инфраструктуры и транспорта «лнр» Гноевой, глава «Луганской железной дороги» Евдохин, сотрудники компании ДТЭК и др.) обсуждался вопрос обеспечения компанией ДТЭК надлежащего состояния 7-ми железнодорожных станций в «лнр», включая налаживание надежной схемы движения железнодорожного транспорта, обучение персонала и прочее.