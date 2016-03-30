В Иловайск из РФ прибыл эшелон с боеприпасами для боевиков – разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

Читайте такжеВ штабе АТО назвали Зайцево "горячей" точкой: боевики выпустили здесь около 160 мин

"Установлены очередные факты поставки с территории России боеприпасов для нужд 1 АК ВС РФ. В населенном пункте Иловайск прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами, которые затем доставлены на склады 1 АК ВС РФ в населенных пунктах Амвросиевка и Харцызск", - говорится в сообщении.