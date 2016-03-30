В Иловайск из РФ прибыл эшелон с боеприпасами для боевиков – разведка
13:44, 30 марта 2016Война
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В Иловайск из России прибыл эшелон с боеприпасами для нужд 1 АК Вооруженных сил России.
REUTERS
Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны.
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"Установлены очередные факты поставки с территории России боеприпасов для нужд 1 АК ВС РФ. В населенном пункте Иловайск прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами, которые затем доставлены на склады 1 АК ВС РФ в населенных пунктах Амвросиевка и Харцызск", - говорится в сообщении.
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