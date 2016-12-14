"Сепары почувствуют": журналист рассказал о спецоперации в прифронтовом городе Донбасса
14:24, 14 декабря 2016Война
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Украинские спецслужбы провели в одном из прифронтовых городов Донбасса операцию, которую на себе почувствуют террористы.
Теперь по бойцам АТО, рассказал Цаплиенко, будет меньше "прилетать" / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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"И все-таки они работают... Наши спецслужбы провели успешную спецоперацию в одном из прифронтовых городов. О деталях говорить пока рано", - говорится в его сообщении.
Также журналист отмечает, что разницу почувствуют и террористы, и бойцы АТО, по которым "прилетать" будет меньше.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе погиб россиянин, боец ДУК "Правый сектор" Виталий Соломкин с позывным "Витек".
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