"Сепары почувствуют": журналист рассказал о спецоперации в прифронтовом городе Донбасса

14:24, 14 декабря 2016
Война
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Украинские спецслужбы провели в одном из прифронтовых городов Донбасса операцию, которую на себе почувствуют террористы.

Теперь по бойцам АТО, рассказал Цаплиенко, будет меньше "прилетать" / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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"И все-таки они работают... Наши спецслужбы провели успешную спецоперацию в одном из прифронтовых городов. О деталях говорить пока рано", - говорится в его сообщении.

Также журналист отмечает, что разницу почувствуют и террористы, и бойцы АТО, по которым "прилетать" будет меньше.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе погиб россиянин, боец ДУК "Правый сектор" Виталий Соломкин с позывным "Витек".

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Теги: #АТО#Донбасс#спецслужбы#террористы