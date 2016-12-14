На Донбассе погиб россиянин, который воевал за Украину (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ПС.

"По происхождению этнический россиянин, который большую часть своей сознательной жизни прожил в западной Европе, не мог спокойно жить и не замечать развязанную шовинистическую вакханалию Кремля в отношении Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в июле месяце 2015-го года Соломкин нелегально перешел границу Украины и вошел в ряды ДУК ПС. Выполнял поставленные задачи с октября 2015 по июнь 2016 на базе ПС "Чонгар" в рамках военно-политической операции "Общественная блокада Крыма".

С июня перешел в состав Отдельной тактической группы ДУК ПС имени капитана Воловика, где принимал участие в боевых действиях на позициях вблизи городов Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

В октябре после реабилитации принял решение перейти в 54-ОМПБ Вооруженных Сил Украины, где находился до гибели.