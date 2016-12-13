Савченко: Украина должна определиться относительно статуса конфликта на Донбассе

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Европейские политики признали и помогли нам принять резолюцию о том, что у нас идет конфликт с Россией, а не конфликт внутренне украинский. Осталось только Украине быть последовательной и признать. Потому что война и АТО – это разные вещи. Если война, то захваченные земли и людей надо освобождать, земли освобождать. Если АТО – тогда все террористы и мы расстреливаем всех, от малого до большого", - отметила она.

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При этом Савченко добавила, что Украина также должна определиться с тем, есть ли на оккупированных территориях ее граждане, сколько их в процентном соотношении, и действовать соответственно.

Как сообщали ранее СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.