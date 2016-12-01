Генштаб ВСУ показал, как проходят ракетные стрельбы вблизи Крыма (фоторепортаж)

1 декабря недалеко от населенного пункта Александровка в Херсонской области на временной площадке началась практическая фаза контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности.

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