Генштаб ВСУ показал, как проходят ракетные стрельбы вблизи Крыма (фоторепортаж)
13:58, 01 декабря 2016Война
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1 декабря недалеко от населенного пункта Александровка в Херсонской области на временной площадке началась практическая фаза контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности.
Об этом сообщили в пресс-центре Командования Воздушных Сил ВС Украины.
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За испытаниями наблюдает начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.
Зенитные ракетные войска Украины в рамках учений возле Крыма отрабатывают пуски управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 “Рейс”, которые имитируют полет “крылатой ракеты”.
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