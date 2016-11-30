В Минобороны не исключают ракетного удара со стороны России

Заместитель министра обороны Украины-руководитель аппарата Минобороны генерал-полковник Александр Дублян прокомментировал сообщения в СМИ о угрозах России в адрес Украины, которая намерена провести стрельбы на юге, рядом с оккупированным Крымом.

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"Согласно СМИ, то, что мы видели, - они направили ноту нашему военному атташе о проведении ракетных стрельб", - сказал Дублян журналистам в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"То, что у нас было с Крымом в 2014 году, то, что мы имеем с войной с Россией, - со стороны России все возможно, исходя из их действий за эти годы. От них можно ожидать много чего плохого и отрицательного, и не только по отношению к Украине", - заявил он, отвечая на вопрос, может ли Украина пересмотреть решение о проведении стрельб.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе административной границы с временно оккупированным Крымом РФ угрожает Киеву ответить ракетным ударом.

По данным источников в Минобороны Украины, это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованное военному атташе в составе Посольства Украины в России. В письме от 26 ноября говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, сбивать украинские ракеты, а во-вторых, нанесет удар по украинским пусковых установкам.

25 ноября Минобороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с оккупированным Крымом. "В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря воздушного пространства над акваторией Черного моря на запад от побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", – подчеркнули в военном ведомстве РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов попросил Россию не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.