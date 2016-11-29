Россия сформировала две мотострелковые дивизии у границ Украины

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

"В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях", - сказал Шойгу.

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По его словам, дивизии полностью укомплектованы личным составом, при этом более 70% личного состава - это контрактники. Дивизии также укомплектованы современным вооружением, военной и специальной техникой.

Ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов заявил, что возле украинской границы Российская Федерация сосредоточила 55 тысяч военных.