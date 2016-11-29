Россия стянула к границе с Украиной 55 тысяч военных

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов, выступая на Tiger Conference, передает ЛІГА.net.

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"В данное время возле украинских границ Россия разместила приблизительно 55 тысяч военных. На территории Украины присутствие российской регулярной армии колеблется от 5 до 7,5 тысяч военных. В Крыму эта цифра составляет 23 тысячи военнослужащих, из них 9 тысяч находятся на админгранице", - сказал он.

По данным Долгова, на территории Приднестровья дислоцируется 1 тысяча военнослужащих ВС РФ.

"Также отмечается наращивание сил и военной инфраструктуры в Беларуси возле украинской границы", - добавил замминистра.

Ранее УНИАН сообщал, что в следующем году российское Министерство обороны планирует перебросить в Беларусь в 80 раз больше солдат и военной техники, чем в этом году.