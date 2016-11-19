"Солдаты удачи": власть РФ пытается задним числом легализовать своих наемников на Донбассе - волонтеры (фото, видео)

По сути, теперь в российской армии появился такой себе отдельный род войск — солдат на час или "солдат удачи" на час, говорится в расследовании международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Ранее солдат-срочник или гражданский, поступающий на должность солдата/матроса/сержанта/старшины мог подписать первый контракт на срок 2 или 3 года. Теперь же российская армия будет иметь возможность при необходимости набирать себе "солдат" из срочников и гражданских на короткие сроки "до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, но не более чем на один год со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы".

Читайте также"Дьявол в медалях": в Bellingcat доказали активное участие тысяч российских военных в крупных боях на Донбассе

"Видимо, российская власть пытается задним числом легализовать своих наемников на Донбассе. Хотя статус этих наемников довольно странный. Давайте разбираться. Если взять за основу версию российской пропаганды, что на Донбассе воюют только российские добровольцы, то вот после их смерти возникают вопросы", - рассказывают волонтеры.

Так, в ходе дежурного мониторинга сети ВКонтакте волонтеры нашли профиль пользователя "Алексей Казак" (Крохун Алексей Владимирович). Еще 25-го апреля на его странице появилось следующее сообщение:

"Прощание с Алексеем пройдет в субботу 30.04.2016 в 13:00 по адресу проспект Красного знамени, 73, захранение на морском кладбище, поминальный обед в ресторане "Хеопс" Все желающие проводить его приходите".

Судя по его фотографии в профиле ВК, он с 2014-го года служил на Донбассе. Скорее всего, он был в боевом расчете САУ "Гвоздика" с патетической надписью "на всё воля Божья".

На своей странице он выложил видео с названием "лично, работаю по наемникам с польши! Ляхам":

Волонтеры также узнали, что 13 ноября 2016 года на его странице родственники начали выкладывать его боевые награды, которые он получил посмертно.

Так указом президента РФ от 9 сентября 2016-го года Крохун Алексей Владимирович был посмертно награжден орденом мужества. Орден тоже выложен на всеобщее обозрение.

Из статута ордена мужества сложно определить, за что его дают якобы мирным гражданам.

"Однако на практике в российской армии орденом мужества стандартно награждают погибших. За что таким орденом награждают гражданских? Или гражданин Крохун Алексей не был гражданским? Если в Украине гражданская война, то почему в ней гибнут граждане России? Если война в Украине — внутренний конфликт, то почему Путин своим указом награждает граждан России за участие в этой войне?", - указывают на нелогичность российской пропаганды волонтеры.