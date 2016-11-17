Россия может разрешить отправлять срочников на войну за рубеж

Законопроектом предлагается предоставить военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, право на заключение контракта о прохождении военной службы на срок до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения, передает Росбалт.

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Контракты будут заключаться не более чем на один год для участия в решении задач "в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей", говорится в документе.

Напомним, 16 ноября палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Сирии, России и Ирана «за военные преступления» и «преступления против человечества».