Путин ищет способы красиво "слить" Донбасс - российский политик

Об этом в интервью ONLINE.UA рассказал российский политический деятель, член центрального совета (ЦС) "Партии прогресса" Алексея Навального Леонид Волков.

"Думаю, что стратегически Путину невыгодно. Если Крым приносит рейтинг, то новороссийская идея получает отклик только у каких-то фриков. Денег это дело тоже стоит, а бюджет и так дефицитный. Мне кажется, что Путин был бы рад красиво слить все это дело, но в Кремле не знают как", - отметил он.

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Плюс, по словам Волкова, есть люди, которые много чего знают: "Я, например, не сомневаюсь, что товарища "Моторолу" ликвидировали свои, но во всей истории с Донбассом есть слишком много носителей невыгодной для Путина информации. Поэтому они ищут способы", - считает политический деятель.

Также он предположил, что сейчас в Кремле они взяли курс на тактическое подвешивание ситуации в воздухе и выжидание.

Ранее руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко, заявлял, что Россия не уйдет "завтра" с Донбасса, на мирное урегулирование могут потребоваться десятки лет.