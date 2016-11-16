Украина провела испытания новой точной ракеты (видео)

13:07, 16 ноября 2016
Война
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Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной украинской ракеты.

Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной ракеты / Скриншот

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие видеозаписи.

"Все хорошо, мы умеем делать ракеты", прокомментировал испытания советник Порошенко.

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Напомним, в конце августа на Одесчине провели тестирование ракеты "Ольха" украинского производства.

Весной этого года ракета украинского производства прошла успешное огневое испытание. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса "Ольха", а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта "Нептун".

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