Украина провела испытания новой точной ракеты (видео)
13:07, 16 ноября 2016Война
13828 6
Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной украинской ракеты.
Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной ракеты / Скриншот
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие видеозаписи.
"Все хорошо, мы умеем делать ракеты", прокомментировал испытания советник Порошенко.
Читайте такжеИспытания новой украинской ракеты: военный эксперт раскрыл место запуска и подробности события
Напомним, в конце августа на Одесчине провели тестирование ракеты "Ольха" украинского производства.
Весной этого года ракета украинского производства прошла успешное огневое испытание. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса "Ольха", а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта "Нептун".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter