Украина провела испытания новой точной ракеты (видео)

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие видеозаписи.

"Все хорошо, мы умеем делать ракеты", прокомментировал испытания советник Порошенко.

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Напомним, в конце августа на Одесчине провели тестирование ракеты "Ольха" украинского производства.

Весной этого года ракета украинского производства прошла успешное огневое испытание. В январе президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса "Ольха", а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта "Нептун".