Испытание новой украинской ракеты "Ольха": появилось видео запуска

В пятницу, 26 августа, военные осуществили несколько пусков и все они были успешными, говорится в сюжете ТСН.

В это время воздушное пространство и акватория моря были закрытыми.

На полигоне присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он отметил, что сейчас завершился очень важный и масштабный этап огневых испытаний ракет украинского производства в соответствии с задачами программы, утвержденной СНБО.

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"В отличие от российских аналогов, украинские ракеты - управляемые, и именно поэтому эффективнее и точнее поражают цель, что было доказано во время испытаний", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Сегодняшние успешные запуски ракет наши ученые, конструкторы и производители посвятили 25-летнему юбилею Независимости Украины", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, весной этого года ракета украинского производства прошла успешное огневое испытание. В январе этого года президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса «Ольха», а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта «Нептун». Президент подчеркнул, что эти планы не должны ограничиваться только лозунгами и призывами, им необходимо финансирование и выполнение в конкретные сроки.