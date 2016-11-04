Мужчины не сдерживали слез: на Майдане простились с двумя погибшими бойцами АТО (фоторепортаж)

Они служили в одной воинской части и погибли 2 ноября во время выполнения боевой задачи, пишет Левый Берег.

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28-летний Саюк из Березновского района Ровенской области пошел на фронт добровольцем еще в 2014 году. Он командовал отделением связи во взводе управления минометной батареи.

Кочетову из Дубенского района Ровенского области было 30 лет, он был старшим наводчиком минометного взвода. В зоне АТО находился с начала 2015 года.

Их похоронят на родине в Ровенской области.